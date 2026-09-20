Vruća nedelja pred nama, ali ne svuda: RHMZ u ovim delovima najavio kišu i grmljavinu

Vruća nedelja pred nama, ali ne svuda!

U Srbiji se u nedelju očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz malu do umerenu oblačnost. Kako najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), tokom poslepodnevnih sati kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogu se pojaviti ponegde na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje.

Vetar će biti slab do umeren, severnog pravca. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi između 28 i 32 °C.

Vruća nedelja pred nama, ali ne svuda!

Tokom večeri i noći očekuje se postepeno naoblačenje koje će se širiti sa severa. U drugom delu noći ponegde u Vojvodini moguća je kratkotrajna kiša, uz pojačanje severozapadnog vetra i pad temperature.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!