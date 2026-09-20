Vruća nedelja pred nama, ali ne svuda: RHMZ u ovim delovima najavio kišu i grmljavinu

Vruća nedelja pred nama, ali ne svuda!
U Srbiji se u nedelju očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz malu do umerenu oblačnost. Kako najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), tokom poslepodnevnih sati kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogu se pojaviti ponegde na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje.
Vetar će biti slab do umeren, severnog pravca. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi između 28 i 32 °C.
Vruća nedelja pred nama, ali ne svuda!
Tokom večeri i noći očekuje se postepeno naoblačenje koje će se širiti sa severa. U drugom delu noći ponegde u Vojvodini moguća je kratkotrajna kiša, uz pojačanje severozapadnog vetra i pad temperature.
Zajecaronline/Hypetv/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Dodaj komentar