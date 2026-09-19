Kazna za restoran: Služen desert ukrašen mravima

Južnokorejski sud novčano je kaznio jedan od najpoznatijih restorana u Seulu zbog služenja deserta ukrašenog mravima. Prema lokalnim zakonima o bezbednosti hrane nije dozvoljena konzumacija tih insekata.

Procenjeno je da je desert poslužen za 12.274 gostiju, pri čemu je iskorišćeno 49.096 mrava, čime je ostvaren ukupan prihod od oko 65.000 funti.

Samo 10 vrsta insekata odobreno je kao sastojak hrane u Južnoj Koreji, uključujući skakavce, crve i svilene bube.

Ministarstvo je pokrenulo istragu nakon što je primetilo pominjanje jela sa mravima u objavama i na društvenim mrežama. Dok je sudija u Seulu izjavio da prekršaj nije beznačajan pošto su nivoi teških metala u mravima bili iznad dozvoljenih granica.

Tužilaštvo je saopštilo da je restoran uvozio sušene mrave iz SAD i Tajlanda putem pošte od aprila 2021. godine.

Upravnik restorana “Evett”, koji ima dve Mišelinove zvezdice, kažnjen je sa 5.400 funti, dok izvršna direktorka ugostiteljskog objekta mora da plati 8.000 funti, preneo je Gardijan. Optuženi su priznali krivicu, a ranije nisu kažnjavani.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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