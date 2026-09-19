Kod Rijeke upecana jedna od najsmrtonosnijih riba
Kod Rijeke je ulovljena jedna od najsmtronosnijih riba, koja sadrži otrov čak 1250 puta snažniji od cijanida.
Ulovio ju je riječki ribolovac Dražen Puškaš, a reč je o invazivnoj srebrnoprugoj naduvanoj ribi (Lagocephalus sceleratus), poznatiju pod nazivom fugu. Njeno tkivo sadrži tetrodotoksin, otrov čak 1250 puta snažniji od cijanida.
Riba težine oko 1,5 kilograma ulovljena je na varalicu, a Puškaš ju je nakon konsultacija ustupio Prirodoslovnom muzeju u Rijeci, piše Novi list.
Srebrnopruga naduvana riba u Jadranskom se moru pojavila relativno nedavno kao migraciona vrsta. Njen otrov uzrokuje paralizu mišića, prestanak disanja i zastoj srca, a najviša mu je koncentracija u jajnicima, koži, mišićima i jetri.
Ovu ribu u Japan, uprkos velike opasnosti, smatraju vrhunskim delikatesom, koju mogu da spremaju samo i isključivo posebno obučeni kuvari. Uz to, u Japanu od trovanja ovom ribom godišnje umre oko 200 ljudi.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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