Naomi Vots na festivalu u San Sebastijanu primila nagradu za životno delo

Naomi Vots na festivalu u San Sebastijanu!

Britanska glumica Naomi Vots primila je nagradu Donostija na 74. Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastijanu. Priznanje za karijeru dugu četiri decenije, tokom koje je ostvarila zapažene uloge u filmovima poput “Malholand drajv” Dejvida Linča i “Istočna obećanja” Dejvida Kronenberga.

Vots je na konferenciji za novinare posebno govorila o saradnji sa rediteljem Dejvidom Linčom, koji joj je, kako je rekla, dao jednu od najvažnijih uloga u karijeri.

“Pre ovog filma radila sam gde god sam mogla i mnogo puta su me odbijali. Govorili su mi: ‘Previše si ovakva, a nemaš dovoljno onoga’. Bila sam potištena i nisam imala mnogo energije kada sam odlazila na kastinge”, rekla je Vots.

Ona je navela da je Linč uspeo da vidi dalje od njene tadašnje nesigurnosti.

“Dejvid Linč je umeo da vidi dalje od slojeva koje sam sama stvorila oko sebe i dao mi je ulogu života. Mnogo mu dugujem i zauvek će biti u mom srcu”, rekla je glumica.

Vots je u San Sebastijanu predstavila i film “Savršena supruga”. Film je zasnovan na stvarnom slučaju. Ona tumači ženu povezanu sa nacističkim zločinima koja je nakon Drugog svetskog rata uspela da se uklopi u američko društvo predstavljajući se kao dobra supruga i komšinica.

Glumica je rekla da je reč o jednom od najzahtevnijih likova koje je igrala i da je čak strahovala da neće biti sposobna da ga iznese.

Naomi Vots na festivalu u San Sebastijanu!

“Odlagala sam odluku da prihvatim ulogu upravo zbog njene prirode”, rekla je Vots, dodajući uz osmeh da je sada “spremna da igra negativku”.

Govoreći o položaju žena u filmskoj industriji, Vots je istakla da se odnos Holivuda prema glumicama starijim od 40 godina promenio. Podsetila je da je ”Malholand drajv” počela da snima sa 30 godina i da joj je tada rečeno da mora da požuri jer “sve prestaje sa 40”.

Glumica je istakla da se u San Sebastijan vratila 17 godina nakon prve posete i da ovaj grad pamti po posebnoj strasti prema filmu. Vots je ove godine jedna od dobitnica nagrade Donostija. I to zajedno sa nemačkim rediteljem i glumcem Vernerom Hercogom.

Nagrada Donostija (Premio Donostia) je najprestižnije počasno priznanje koje se svake godine dodeljuje za životno delo i izuzetan doprinos svetskoj kinematografiji na Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastijanu u Španiji.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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