JAČI ZEMLJOTRES NA GRČKOM OSTRVU KOJE SRBI OBOŽAVAJU!

Zemljotres magnitude 4,0 stepena po Rihterovoj skali registrovan je danas, u subotu 19. septembra 2026. godine, u 11.56 časova na području Grčke, saopšteno je prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Epicentar potresa lociran je na području sa koordinatama 38.7179 severne geografske širine i 23.4243 istočne geografske dužine, u blizini mesta Trupija, na ostrvu Evija.

Prema dostupnim podacima, hipocentar zemljotresa nalazio se na dubini od oko 5 kilometara, zbog čega je potres mogao biti osetan u širem području.

Ovo je zabeleženo tačno 12 sati nakon prethodnog potresa na tom području.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima. Nadležne službe prate situaciju i eventualne naknadne seizmičke aktivnosti.

Zajecaronline/J.V.

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