Dnevni horoskop za 21. septembar: Ovan mora da bude odlučan, a nekome se vraća osoba iz prošlosti

Ovan

Pred vama je dan u kojem ćete morati da budete odlučniji nego inače. Na poslu se može otvoriti prilika koju ste dugo čekali, ali će biti potrebno da reagujete brzo. Ne dozvolite da tuđe mišljenje utiče na odluku koju ste već doneli. Na emotivnom planu moguća je zanimljiva komunikacija sa osobom koja vam već neko vreme privlači pažnju. Zauzeti Ovnovi trebalo bi da izbegavaju rasprave zbog sitnica.

Bik

Bikovi ulaze u dan koji donosi potrebu da naprave red u svojim prioritetima. Neko iz poslovnog okruženja može vam ponuditi saradnju koja na prvi pogled ne deluje posebno značajno, ali bi kasnije mogla da se pokaže veoma korisnom. Na emotivnom planu očekuje vas razgovor koji može promeniti vaš pogled na jednu osobu. Slobodni Bikovi mogu dobiti poruku koju nisu očekivali.

Blizanci

Pred Blizancima je dinamičan dan. Imaćete mnogo obaveza, ali će vam komunikacija biti najveći saveznik. Jedan razgovor može otvoriti vrata koja su vam do sada bila zatvorena. U ljubavi vas očekuje zanimljiv obrt. Osoba iz prošlosti mogla bi ponovo da se pojavi, ali dobro razmislite da li zaista želite da joj date novu priliku.

Rak

Rakovi će 21. septembar pamtiti po jednoj odluci koju dugo odlažu. Konačno ćete shvatiti da više nema smisla čekati pravi trenutak. Na poslu se može pojaviti situacija koja zahteva hladnu glavu. Ne ulazite u rasprave sa kolegama. U ljubavi vas očekuje više nežnosti, a zauzeti Rakovi mogli bi da naprave važan korak u vezi.

Lav

Lavovima stiže dan u kojem će ponovo biti u centru pažnje. Vaš trud neće ostati neprimećen, a moguće je i priznanje od osobe čije vam mišljenje mnogo znači. Slobodni Lavovi mogli bi da upoznaju nekoga preko posla, prijatelja ili društvenih mreža. Zauzeti pripadnici znaka trebalo bi da izbegavaju ljubomorne scene.

Devica

Device očekuje dan pun razmišljanja i analiziranja. Ipak, nemojte komplikovati ono što je zapravo jednostavno. Jedna odluka koju donesete danas može vam doneti veliko olakšanje. Na emotivnom planu moguća je iskrenost koja će promeniti odnos sa partnerom. Slobodne Device mogu primetiti da ih jedna osoba posmatra drugačije nego ranije.

Vaga

Vage će želeti mir, ali će ih okolnosti naterati da donesu odluku. Neko će od vas tražiti odgovor koji već dugo odlažete. Na poslovnom planu moguć je zanimljiv predlog. Ne odbijajte ga odmah. U ljubavi vas očekuje emotivan trenutak koji može vratiti osmeh na lice.

Škorpija

Škorpije ulaze u veoma intenzivan dan. Intuicija će vam biti jaka i lako ćete prepoznati kada neko nije potpuno iskren prema vama. Na poslu možete otkriti informaciju koja će vam pomoći da napravite važan potez. U ljubavi vas očekuje snažna emocija, ali i mogućnost rasprave ako budete insistirali na odgovorima.

Strelac

Strelčevi konačno mogu dobiti odgovor koji su dugo čekali. Dan je povoljan za komunikaciju, dogovore i planiranje novih aktivnosti. Na emotivnom planu slobodni mogu doživeti prijatno iznenađenje. Zauzeti Strelčevi trebalo bi više vremena da posvete partneru.

Jarac

Jarčevi će biti posebno fokusirani na posao i finansije. Pred vama je mogućnost da rešite problem koji vas je opterećivao duže vreme. U ljubavi ćete morati da pokažete više emocija. Partner može imati utisak da ste previše okupirani drugim stvarima. Slobodni Jarčevi mogu dobiti poziv za izlazak.

Vodolija

Vodolije očekuje neočekivan razvoj događaja. Plan koji ste napravili mogao bi da se promeni u poslednjem trenutku, ali upravo ta promena može otvoriti novu mogućnost. Na emotivnom planu neko bi mogao jasno da pokaže osećanja prema vama. Nemojte ignorisati ono što vam intuicija govori.

Ribe

Ribe će 21. septembra biti posebno emotivne. Jedan susret ili razgovor mogao bi da probudi uspomene za koje ste mislili da su odavno prošle. Na poslu ćete imati priliku da pokažete koliko vredite. Ne povlačite se kada dobijete priliku da se istaknete. Finansijska situacija je stabilna, ali budite pažljivi sa trošenjem.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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