ZA MESTO KAMPOVALI, A ONDA IH DOČEKALA OVA CIFRA! Otvoren Oktoberfest, zbog cene jednog litra piva mnogima će se zavrteti u glavi

ZA MESTO KAMPOVALI, A ONDA IH DOČEKALA OVA CIFRA!
Gradonačelnik Minhena Dominik Krauze svečano je danas otvorio tradicionalnu manifestaciju Oktoberfest, a prva krigla piva uručena je bavarskom premijeru Markusu Zederu.
Kapije Oktoberfesta otvorene su nešto posle 9 časova ujutru, a za najbolja mesta u šatorima gde se služi pivo vladala je ogromna navala. Već u 7 časova, red ispred glavnog ulaza bio je dugačak stotinama metara.
Neki posetioci su čak kampovali tokom noći, a redari su u više navrata zadržavali masu ljudi na ulazima kako bi smanjili pritisak na šatore. U proseku, svaki posetilac Oktoberfesta popije litar piva. Stručnjak za pivo Štefan Štang izjavio je da je to pivo, sa više od 13,5 procenata ekstrakta u početnoj sladovini i preko 6 procenata alkohola, znatno jače od uobičajenog, prenosi Bild.
Litar piva će ove godine koštati između 14,80 i 15,90 evra, što je u proseku skoro 2,5 odsto više nego prethodne godine.
Svi koji žele da izbliza vide tradicionalne nošnje trebalo bi da posete “Oide Wiesn”, odnosno “Stari Oktoberfest”. Grupe u narodnim nošnjama tamo najradije piju pivo iz kamenih krčaga, koji se mogu nabaviti samo u tom nostalgičnom delu Oktoberfesta, navodi Bild. Ulaznica košta 4 evra, a za decu do 14 godina ulaz je besplatan, dok je nakon 21 čas ulaz besplatan za sve.
Među novitetima ove godine je i atrakcija Haotično klatno, koja je prvi put prisutna na Oktoberfestu. U pitanju je konstrukcija sa tri kraka, visoka 42 metra, koja omogućava da se dve gondole nasumično okreću. Novina ove godine je i snimanje za Netfliks, za koje je traženo 4.000 statista. Oni će se pojaviti pred kamerama u takozvanoj „romantičnoj komediji” koja se snima na Terezienvizenu.
Ovo 191. izdanje festivala trajaće do 4. oktobra, prenosi „Bild“, uz podsećanje da je prošle godine zbog velikog broja posetilaca u više navrata bio ograničen pristup prostoru gde se održavao festival.
Zajecaronline/Hypetv/J.V.
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