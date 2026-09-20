„JA ZA S*KS NIKAD NE PLAĆAM“: Aca Lukas pustio samo jedan stih i napravio haos – tek da čujete šta stiže za 15 dana!

Aca Lukas iza sebe ima veliki broj hitova, ali čini se da je za pesmu koja uskoro treba da izađe posebno vezan.

Gostujući u emisiji „Matea Vanjorek Show“, Lukas je ekskluzivno otkrio da za svega 15 dana stiže njegova nova pesma „Nervni slom“, koju je bez mnogo razmišljanja nazvao – pesmom svog života. Na pitanje da li postoji numera koja ga najbolje opisuje, kralj dobrog provoda je zaintrigirao odgovorom i najavio nešto što, prema njegovim rečima, publika od njega još nije čula.

– Za 15 dana izlazi pesma mog života, ali ništa više neću da kažem. To je nešto što je vrh, ono, to je to. To nikad stvarno ne pričam, imam puno hitova, ali ovo je odlično. Pesma se zove „Nervni slom“ – otkrio je Aca Lukas.

Ipak, nije uspeo baš sve da sačuva kao iznenađenje. Otkrio je i deo refrena koji bi, sudeći po njegovim rečima, mogao da izazove ozbiljnu pažnju čim pesma bude objavljena.

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– Glavna rečenica koja ide celom pesmom je početak refrena koji ide: „Ja za s*ks nikad ne plaćam“. Mislim da je pesmetina – poručio je Lukas.

Do premijere hita je ostalo još svega 15 dana, a jedna rečenica iz refrena već je dovoljna da nagovesti da će nova Lukasova pesma izazvati ozbiljnu buru čim ugleda svetlost dana.

Zajecaronline/J.V.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!