U Srbiji danas umereno oblačno i svežije, temperatura do 27 stepeni

Danas će u Srbiji pre podne biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, saopštava RHMZ. Sredinom dana na severu, a posle podne u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima postepeno razvedravanje. Na jugozapadu i jugu Srbije očekuje se lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom.

Duvaće slab i umeren vetar, povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperaatura do 27 stepeni, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Zaječaru prepodne umereno oblačno, popodne pretežno sunčano. Duvaće umeren, severni vetar. Minimalna temperatura 16° C, maksimalna dnevna 26° C.

Zajecaronline/N.S.

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