Uhapšen muškarac (33) zbog sumnje da je silovao mladića (25)

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su V. P. (33) zbog sumnje da je izvršio krivično delo silovanje.

Kako se sumnja, V. P. (33) je silovao mladića (25), saopšteno je iz tog tužilaštva.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje Višem javnom tužilaštvu.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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Policija u Zaječaru rasvetlila je krivično delo razbojništvo učinjeno osamdesetdvogodišnjoj ženi iz Sokobanje.

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Nišu, određeno je S. D. (1980) iz okoline Pančeva, zbog sumnje da je izvršila ovo krivično delo, zadržavanje do 48 sati. Kao i M. J. (2002), takođe iz okoline Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u saizvršilaštvu.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, sumnja se da je S. D. 14. septembra, u večernjim satima, ušla u kuću oštećene i upotrebom sile i pretnje oduzela veći iznos deviznog novca i nakit veće vrednosti, nakon čega se sa M. J. udaljila.

Policija je u stanu osumnjičenih pronašla veči deo novca i nakita, za koje se sumnja da potiču iz navedenog krivičnog dela i koji će biti vraćeni oštećenoj.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Zajecaronline/N.S.

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