Promocija prvog romana autora dr Željka Mojsilovića u Pozorišnom muzeju u Zaječaru

Promocija prvog romana autora dr Željka Mojsilovića „Sedmi svetionik– poslednje putovanje“ održaće se u sredu, 23. septembra, u Pozorišnom muzeju u Zaječaru.

„Sedmi svetionik – Poslednje putovanje“ je filozofska i duhovna priča o Marku, koji se iznova rađa u različitim vremenima i životima, vodeći nas kroz teme ljubavi, gubitka i unutrašnje svetlosti.

O ovoj knjizi koja spaja znanje, iskustvo i unutrašnja traganja autora, govoriće autor Željko Mojsilović i Ivana Živković, prevodilac i pisac.

U okviru programa biće prikazane i kratke video-prezentacije, a nakon zvaničnog dela planirano je potpisivanje knjiga i druženje sa autorom.

Početak je u 19 časova.

Zajecaronlline/Pozorišni muzej u Zaječaru/N.S.

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