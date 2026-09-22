NIJE ISTI KURS KAO JUČE! NBS jutros objavila nove cifre – jedna promena posebno iznenadila

NBS jutros objavila nove cifre

Narodna banka Srbije objavila je zvanične srednje kurseve za danas, 22. septembar, a promene su zabeležene i kada je reč o odnosu dinara prema dolaru. Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4177 dinara, što predstavlja neznatnu promenu u odnosu na ponedeljak. Kada se posmatra duži period, dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana. Na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine oslabio za 0,1 odsto.

Promena je zabeležena i kod američke valute. Zvanični kurs dinara prema dolaru danas iznosi 102,3783 dinara, pri čemu je domaća valuta oslabila za 0,1 odsto. U odnosu na pre mesec dana dinar je prema dolaru slabiji za dva odsto, dok je na godišnjem nivou, kao i od početka godine, slabiji za 2,4 odsto.

Važno je napomenuti da su ovo zvanični kursevi NBS, dok se kupovni i prodajni kursevi u bankama i menjačnicama mogu razlikovati.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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