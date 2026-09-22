NIJE ISTI KURS KAO JUČE! NBS jutros objavila nove cifre – jedna promena posebno iznenadila

NBS jutros objavila nove cifre
Narodna banka Srbije objavila je zvanične srednje kurseve za danas, 22. septembar, a promene su zabeležene i kada je reč o odnosu dinara prema dolaru. Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4177 dinara, što predstavlja neznatnu promenu u odnosu na ponedeljak. Kada se posmatra duži period, dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana. Na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine oslabio za 0,1 odsto.
Promena je zabeležena i kod američke valute. Zvanični kurs dinara prema dolaru danas iznosi 102,3783 dinara, pri čemu je domaća valuta oslabila za 0,1 odsto. U odnosu na pre mesec dana dinar je prema dolaru slabiji za dva odsto, dok je na godišnjem nivou, kao i od početka godine, slabiji za 2,4 odsto.
Važno je napomenuti da su ovo zvanični kursevi NBS, dok se kupovni i prodajni kursevi u bankama i menjačnicama mogu razlikovati.
Zajecaronline/Hypetv/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Dodaj komentar