Srpski državljanin poginuo na Oktoberfestu u Minhenu

Državljanin Srbije, radnik obezbeđenja na festivalu piva Oktoberfest u Minhenu, poginuo je u nesreći na jednoj od atrakcija, saopštila je policija.

Kako se navodi u saopštenju, muškarca (52), državljanina Srbije koji je bio zaposlen kao radnik obezbeđenja, udarila je gondola na tornju slobodnog pada “Mamurluk” nešto pre 22 sata protekle noći. Tom prilikom zadobio je povrede opasne po život, prenosi Bild. Na atrakciji “Mamurluk”, tornju slobodnog pada koji je visok oko 80 metara na Oktoberfestu, muškarac se prema prvim informacijama nalazio u prostoru gde nije trebalo da bude, gde ga je udarila i zgnječila gondola u kojoj su putnici strmoglavo padali.

Prema policijskim navodima, muškarac je prvobitno reanimiran na licu mesta a zatim je prebačen u bolnicu u Minhenu, gde je podlegao povredama.

Odeljenje za kriminalističke istrage istražuje i traga za svedocima nesreće, posebno za svima koji su snimili video-zapis incidenta.

Oktoberfest je počeo u subotu ujutru i trajaće do 4. oktobra.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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