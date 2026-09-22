Privremeno bez struje 23. septembra pojedine ulice u Zaječaru i deo Halova
Bez električne energije u sredu, 23. septembra, biće u Zaječaru ulice: Crvene Armije od broja 140 do broja 164, Zvornička, deo Zvečanske, deo Petra Lekovića kao i deo Halova. Struje neće biti u periodu od 9 do 14 časova.
Takođe, u periodu od 10 do 13 časova bez električne energije biće zgrade Pana Đukića broj 13 i 15.
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Dve ulice u Zaječaru danas bez vode zbog kvara na vodovodnoj mreži
Zbog kvara na vodovodnoj mreži, u utorak, 22. septembra, bez vode u Zaječaru će biti deo Kolubarske ulice i deo 14. Srpske udarne brigade.
Kako je najavljeno, vode neće biti do 15 časova.
Zajecaronline/N.S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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