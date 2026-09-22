Privremeno bez struje 23. septembra pojedine ulice u Zaječaru i deo Halova

Bez električne energije u sredu, 23. septembra, biće u Zaječaru ulice: Crvene Armije od broja 140 do broja 164, Zvornička, deo Zvečanske, deo Petra Lekovića kao i deo Halova. Struje neće biti u periodu od 9 do 14 časova.

Takođe, u periodu od 10 do 13 časova bez električne energije biće zgrade Pana Đukića broj 13 i 15.

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Dve ulice u Zaječaru danas bez vode zbog kvara na vodovodnoj mreži

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, u utorak, 22. septembra, bez vode u Zaječaru će biti deo Kolubarske ulice i deo 14. Srpske udarne brigade.

Kako je najavljeno, vode neće biti do 15 časova.

Zajecaronline/N.S.

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