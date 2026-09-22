Zaječarski karatisti na Karate turniru u Boru osvojili pet medalja
U Boru, u sportskom centru Bobana Momčilović Veličković, 20. septembra, održan je karate turnir pod nazivom „44. Kup bakra“. Turnir je okupio oko 200 takmičara iz 24 karate klubova iz Srbije. Organizatori su bili Karate klub „Bor“ i Karate Federacija Srbije uz pomoć Gradske uprave Bora.
Zaječar je predstavljao Gradski Karate Klub „Zaječar“ čiji su takmičari osvojili ukupno pet medalja, tri zlatne i dve bronzane.
Aleksa Dinčić, u kategoriji „Mlađih seniora“ osvojio je prvo mesto, Dario Krstić u kategoriji „Nada“ osvojio je takođe prvo mesto, Andrea Stanišić u kategoriji „Pionirki“ osvojila je treće mesto, Petra Marković u kategoriji „Poletarki“, takođe je osvojila treće mesto. Dok je Pavle Račić u kategoriji „Poletaraca“ osvojio prvo mesto, a ujedno je proglašen za najmlađeg takmičara i uručen mu je pehar od strane organizatora.
Vođa ekipe, ujedno i trener, bio je Sensei Miloš Radojković 5. dan. Ovim turnirom je započeta nova takmičarska sezona koja traje do septembra.
Zajecaronline/N.S.
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