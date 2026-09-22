PU Zaječar: Apel na vozače da maksimalno smanje brzinu u zonama škole

Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbije dogodilo se 113 saobraćajnih nezgoda. Poginulo je 2 lica, a povređeno 80.

Policijska uprava podseća da je u toku akcija pojačane kontrole u zonama škola, koja se sprovodi tokom septembra, sa ciljem očuvanja bezbednosti dece, pre svega kao pešaka.

U saopštenju MUP-a se navodi da su zabeležene dve saobraćajne nezgode u kojima je jedno dete teško, a jedno lakše povređeno, tokom prvih dvadeset dana akcije.

U istom periodu otkriveno je preko 25.500 prekršaja, od kojih je preko 17.900 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine i preko 170 prekršaja upravljanaja vozilom pod dejstvom alkohola.

“Apelujemo na vozače da maksimalno smanje brzinu u zonama škola i na trasama povećanog kretanja dece i budite uvek spremni da bezbedno zaustavite vozilo i propustite dete, kako bismo svi zajedno doprineli da nijedno dete ne bude učesnik u saobraćajnoj nezgodi”, navodi se u saopštenju Policijske uprave u Zaječaru.

Zajecaronline/N.S.

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