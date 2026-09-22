Sutra počinje jesen: Slede sve kraći dani

Danas je u Srbiji poslednji dan leta, pošto jesen dolazi u sredu, 23. septembra, u 2:05 časova.

Tada na severnoj hemisferi počinje jesen, a na južnoj proleće.

U sredu će biti i dan jesenje ravnodnevice, kada su noć i dan približno iste dužine. Zatim, slede sve kraći dani i sve duže noći.

Jesen će trajati do 21. decembra u 9.50 časova kada počinje zima.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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