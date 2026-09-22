Aca Lukas: Posle napornih koncertnih aktivnosti tokom leta morao sam da se podvrgnem lekarskom testiranju

Kralj Balkana Aca Lukas oglasio se posle iscrpljujuće letnje turneje i priznao da je zbog tempa koji je držao morao da se podvrgne lekarskom testiranju.

Pevač je jasno poručio da se trenutno oseća odlično, ali da pravi kratku pauzu kako bi bio spreman za sve što sledi.

Posle napornog leta morao sam da se podvrgnem lekarskom testiranju. Trenutno se osećam super, ali ćemo napraviti jednu pauzu od sedam dana i vidimo se u Nacionalnoj klasi sledeće srede. Odmor mi treba kako bih bio spreman za sve što dolazi jer želim da moja publika dobije full od mene kao i uvek, poručio je Lukas.

Leto iza njega bilo je jedno od najintenzivnijih.

Koncerti, putovanja, noći bez sna i nastupi koji su publiku držali na nogama. Zato je, kako sam kaže, odlučio da ne rizikuje i da se prvo proveri kod lekara.

Sledeći nastup zakazan je za sredu u “Nacionalnoj klasi”. Tu će se, kako najavljuje, vratiti u punom kapacitetu.

Publika koja ga prati godinama zna šta to znači.

Lukas ne voli da izlazi na binu na pola gasa. Želi da svako veče bude spektakl i da oni koji dođu dobiju sve što su od njega i navikli.

Podsetimo,

Leto iza njega bilo je brutalno. Koncerti, putovanja, noći bez predaha. Sada uzima dah, proverava zdravlje i sprema se da u sredu raznese “Nacionalnu klasu”.

Takođe,

Beogradska Arena 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade.

Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Zajecaronline/Hypetv.rs

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