Er Srbija proglašena Liderom na avio-tržištu
Nacionalna avio-kompanija Er Srbija je proglašena Liderom na avio-tržištu u okviru 52. izdanja ATW nagrada za postignuća u avio-industriji, koju organizuje Air Transport World, vodeći svetski medij posvećen avio transportu.
Kako je navedeno u saopštenju Er Srbije, ova globalna nagrada se smatra jednom od najvećih počasti u avijaciji. Ona prepoznaje kompanije koje isporučuju izvanredne rezultate, demonstriraju liderstvo u industriji i postavljaju standarde za izvrsnost i inovacije širom sveta.
“Biti proglašen za Lidera na avio-tržištu je posebna čast za nas, i dokaz da je Er Srbija, kao nacionalna avio kompanija Srbije, ponosni ambasador svoje zemlje širom sveta. U godini u kojoj smo nastavili da odlučno širimo svoju mrežu i uvedemo nove direktne letove do ključnih destinacija širom sveta, naš cilj je da predstavljamo Srbiju na najbolji mogući način, i obezbedimo da je prepoznata na najvišem svetskom nivou”, rekao je glavni izvršni direktor Er Srbije Jirži Marek.
Dodela nagrada će biti 10. decembra u Milanu, kao deo 2026 CAPA svetskog samita lidera avio-kompanija
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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