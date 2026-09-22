Suđenje optuženima za ubistvo Danke Ilić počinje 30. oktobra
U Višem sudu u Negotinu 30. oktobra počinje suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, potvrđeno je za Tanjug u tom sudu. Oni su optuženi za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 26. marta 2024. godine.
Optužnicu je u ovom slučaju podiglo Više javno tužilaštvo u Zaječaru, ali je iz suda u Zaječaru predmet prebačen u Viši sud u Negotinu.
Na pripremnom ročištu, koje je zatvoreno za javnost, stranke u postupku će imati uvodna izlaganja, nakon čega će biti zakazan glavni pretres, odnosno suđenje.
U ovom postupku bio je optužen i otac Dejana Dragijevića, Radoslav Dragijević, ali je odlukom suda protiv njega obustavljen postupak.
Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu. Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugi put naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.
Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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