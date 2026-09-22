Drama u Kotežu: Muškarac iz ručnog raketnog bacača ispalio projektil na kuću

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su Ž. K. (1986) zbog postojanja osnova da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti, saopštio je MUP.

Ž. K. (1986) je uhapšen zbog sumnje da je noćas u Kotežu iz ručnog raketnog bacača ispalio projektil na kuću u izgradnji i pobegao. Tom prilikom su nastala materijalna oštećenja, a povređenih nije bilo.

Policija je brzo pronašla i uhapsila osumnjičenog.

Na licu mesta pronađena je i jedna neekspllodirana ručna bomba.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Zajecaronline/MUP/N.S.

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