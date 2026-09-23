Pripadnici Vojske Srbije prvi na takmičenju u streljaštvu u SAD

Pripadnici Vojske Srbije osvojili su prvo mesto u ukupnom plasmanu na vojnom takmičenju u streljaštvu, u kampu Peri u Sjedinjenim Američkim Državam, u organizaciji Nacionalne garde Ohaja.

Našu vojsku i državu predstavljali su pripadnici 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade i Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“.

Osim pobede u ukupnom ekipnom plasmanu, pripadnici Vojske Srbije su osvojili su i prvo mesto u ekipnoj konkurenciji u disciplini borbenog gađanja pištoljem.

Vojska Srbije sa Nacionalnom gardom Ohaja već dve decenije ostvaruje uspešnu saradnju u okviru Programa državnog partnerstva Srbije i Ohaja.

Zajecaronline/Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije/N.S.

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