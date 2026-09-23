U protekla 24 sata u zaječarskom porodilištu nema novorođenih beba
Tokom prethodnog dana, u utorak, 22. septembra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljena su 40 pregleda.
Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 19 puta, od toga je 14 intervencija bilo u službi, dok je 5 puta ekipa izlazila na teren.
U Dečjem dispanzeru pregledano je 144 školske dece i obavljena su 102 pregleda predškolske dece. Dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 13 pregleda.
U zaječarskom porodilištu tokom ovog dana nije rođeno nijedno dete.
Nije bilo saobraćajnih nezgoda, niti povređenih u vanrednim
događajima.
Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija, zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, i sa pogoršanjem opstruktivnih bolesti.
Zajecaronline/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar