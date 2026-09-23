U protekla 24 sata u zaječarskom porodilištu nema novorođenih beba

Tokom prethodnog dana, u utorak, 22. septembra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljena su 40 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 19 puta, od toga je 14 intervencija bilo u službi, dok je 5 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 144 školske dece i obavljena su 102 pregleda predškolske dece. Dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 13 pregleda.

U zaječarskom porodilištu tokom ovog dana nije rođeno nijedno dete.

Nije bilo saobraćajnih nezgoda, niti povređenih u vanrednim

događajima.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija, zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, i sa pogoršanjem opstruktivnih bolesti.

Zajecaronline/N.S.

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