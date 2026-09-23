Nastavljaju se radovi na putnoj infrastrukturi u selima Bora

U selima Bora nastavljaju se radovi na unapređenju putne infrastrukture, sa ciljem da se meštanima obezbedne kvalitetniji i bezbedniji uslovi za svakodnevno funkcionisanje.

U selu Zlot je u toku asfaltiranje ulice Dr Milorada Jovanovića. Do sada je završena deonica u dužini od oko 1. kilometra, dok je planirano da bude asfaltirano ukupno oko 5 kilometara ove saobraćajnice.

Radovi se izvode i na putu Šarbanovac–Šarbanovac Timok, gde je u toku nasipavanje bankina. Na ovaj način biće omogućeno lakše mimoilaženje vozila, što će dodatno doprineti sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

U Metovnici je asfaltiran deo Spinetske ulice. Radovi i intervencije na putnoj infrastrukturi nastavljaju se sa ciljem da se obezbedi bezbednost i bolja povezanost, kako u gradu, tako i u selima na teritoriji Bora.

Zajecaronline/Grad Bor/N.S.

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