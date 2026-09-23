110. godišnjica iskrcavanja srpske vojske na ostrva Krf i Vido: Odata počast stradalim srpskim vojnicima

Odbor Vlade Srbije za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, koji predvodi državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić, odao je počast stradalim srpskim vojnicima na ostrvu Krf, povodom 110. godišnjice iskrcavanja srpske vojske na Jonska ostrva Krf i Vido.

U Guviji, kod spomen-ploče na mestu prvog iskrcavanja srpske vojske na Krf 1916. godine, održan je verski obred, a potom položeni venci. Minutom ćutanja i intoniranjem himni Republike Srbije i Republike Grčke odata je počast.

Prisutnima su se obratili zamenik gradonačelnika Centralnog Krfa Pantelis Janulis i pukovnik Vojske Srbije Momčilo Mladenović.

U Ipsosu/Dasiji, kod spomenika vojnicima Drugog pešadijskog puka prvog poziva Moravske divizije „Knjaz Mihajlo“, poznatog kao „Gvozdeni puk“ održan je verski obred, položeni venci i odata počast pripadnicima ove slavne srpske jedinice.

Prisutnima su se obratili državni sekretar Zoran Antić i zamenik gradonačelnika Centralnog Krfa Pantelis Janulis. Državna delegacija Republike Srbije obišla je „Srpsku kuću“ i druga istorijska mesta od značaja za Srbiju na Krfu.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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