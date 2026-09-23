Dnevni horoskop za 23. septembar: Jedan znak dobija vest koju je dugo čekao!

Pojedini znakovi če konačno dobiti ono čemu su se nadali, dok druge očekuju neočekivane vesti i susreti koji mogu promeniti njihove planove

Ovan

Dan vam donosi novu priliku na poslu. Budite odlučni i ne odustajte od svojih planova. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor.

Bik

Očekuje vas vest koja može promeniti vaše planove. U ljubavi konačno saznajete na čemu ste.

Blizanci

Jedna poruka vraća osobu iz prošlosti u vaš život. Na poslu vas očekuje važan dogovor.

Rak

Konačno završavate nešto što vas je dugo opterećivalo. Partner vam pruža podršku kada vam je najpotrebnija.

Lav

Bićete u centru pažnje, a vaš trud konačno može biti nagrađen. Slobodne Lavove očekuje zanimljivo poznanstvo.

Devica

Neplanirana situacija menja vaše planove, ali donosi pozitivan ishod. U ljubavi sledi iskren razgovor.

Vaga

Pred vama je dan pun iznenađenja. Jedna osoba može vam saopštiti nešto što dugo želite da čujete.

Škorpija

Intuicija vam je jača nego inače. Ne otkrivajte svima svoje planove i dobro razmislite pre donošenja odluke.

Strelac

Stiže vam vest koju ste dugo čekali. Na emotivnom planu moguć je susret koji će vas prijatno iznenaditi.

Jarac

Dan je povoljan za rešavanje finansijskih pitanja. U ljubavi nemojte skrivati osećanja od osobe do koje vam je stalo.

Vodolija

Planovi se menjaju u poslednjem trenutku. Ipak, upravo taj preokret može otvoriti vrata novoj prilici.

Ribe

Jedan susret vraća stare emocije. Na poslu ćete imati priliku da pokažete koliko vredite.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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