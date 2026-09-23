Počelo asfaltiranje Železničke ulice u Zaječaru

Gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović sa saradnicima obišao je Železničku ulicu u Zaječaru, gde je u toku postavljanje prvog sloja asfalta.

Videnović je istakao značaj rekonstrukcije ove ulice, navodeći njenu ulogu u povezivanju industrijskog dela grada sa ostalim saobraćajnim pravcima. Imajući u vidu da da je kolovoz projektovan za odvijanje teškog saobraćaja, kako je Vladimir Videnović naveo, ovom ulicom će se odvijati određeni transport i izbegnuti strogi centar grada.

Gradonačelnik Zaječara je objasnio da je planirano da radovi na rekonstrukciji ove ulice budu završeni u roku od 90 dana.

“Zbog nekih tehničkih problema, koji, nažalost, u svakom projektu naiđu, a to je nepoznato postavljanje telefonskih, vodovodnih i elektro instalacija ispod sloja prethodne ulice. Zbog nepoznatog postavljanja vodovodne mreže, zbog pucanja kanalizacionih šahti, radovi su produženi za 40 dana”, naveo je Videnović.

Vrednost investicije koja je sklopljena između Ministarstva privrede i Grada Zaječara je 77,65 miliona dinara, a izvođač radova je “Strabag” d.o.o. Beograd.

U finansiranju rekonstrukcije ove ulice je učestvovao i Grad Zaječar, a prema rečima Videnovića, iz gradskog budžeta je izdvojeno skoro 11 miliona dinara za rekonstrukciju vodovodne mreže.

Kako je Gradonačelnik naveo, do sada je realizovano približno 57 odsto od ukupnog projekta.

Zajecaronline/N.S.

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