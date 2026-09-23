„Bašta Balkana” 26. i 27. septembra u Velikom Izvoru
Manifestacija tradiconalnog narodnog stvaralaštva „Bašta Balkana” održaće se, po 14. put, u subotu 26. i nedelju 27. septembra, u Velikom Izvoru kraj Zaječara.
Ove godine okupiće oko 1000 učesnika iz Srbije, Grčke, Bugarske, Rumunije i Severne Makedonije.
U subotu će uz domaćine, KUD „Stojan Nikolić Čile”, nastupati i folkloristi iz Grljana, Halova, Vražogrnca, Knjaževca, Savinca, Zlota, Podgorca. Takođe i iz Soluna u Grčkoj, Montane u Bugarskoj i Prilepa u Severnoj Makedoniji.
U nedelju,27. Septembra, organizovaće se takmičarsko veče u kome će učestvovati kulturno-umetnička društva sa područja grada Zaječara: „Dubočane”, „Grljan” i „Lubnica” iz istoimenih mesta, „Božurˮ iz Zvezdana, „Graničar” iz Halova, „Sloga” iz Vražogrnca, „Gradec” iz Gradskova, „Živojin Žika Ivković” iz Šljivara , „Stojan Nikolić Čile” iz Velikog Izvora i UZOKT „ Unikatˮ iz Zaječara. Revijalno će nastupiti „GFA “ZO-RA” iz Zaječara i KUD „Novo Brdo” iz istoimenog mesta na Kosovu i Metohiji.
Istog dana, biće izabrana i „Lepotica Bašte Balkana 2026.” a predviđen je i program namenjen najmlađima.
U okviru manifestacije, oba dana, održavaju se takmičenja u pripremi tradicionalnih kulinarskih specijaliteta i sportskim disciplinama među kojima su najpecifičnije bacanje bale sena preko prečke i trka sa mlekarskim kantama.
Kulturno-umetnički program počeće u 18 časova obe večeri.
Organizator manifestacije je Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine-Centra za kulturu „Zoran Radmilovićˮ, u saradnji sa Turističkom organizacijom, Sportskim savezom grada Zaječara i MZ Veliki Izvor.
Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.S.
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