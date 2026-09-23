Pet najvećih grešaka u nezi kose

Često ne obraćamo pažnju na način na koji peremo, sušimo i češljamo kosu, a upravo ti mali detalji mogu napraviti veliku razliku.

Lomljenje kose ne mora uvek da znači da sa njom nešto ozbiljno nije u redu. Farbanje, blajhanje, često korišćenje toplote, ali i grubo rukovanje mogu oslabiti vlas i učiniti je mnogo podložnijom pucanju. Ovo su neke od najčešćih grešaka koje bi trebalo da izbegavate.

Agresivno češljanje odmah nakon pranja

Jedna od najčešćih grešaka jeste grubo češljanje odmah nakon pranja. Mokra kosa je osetljivija, lakše se rasteže i može jednostavnije da pukne ako je povlačite četkom ili češljem na silu. Ako se kosa mnogo mrsi, nemojte pokušavati da jednim potezom prođete kroz čvorove. Najpre je nežno raščešljajte prstima, a zatim koristite češalj sa širim zupcima ili četku namenjenu za mokru kosu. Počnite od krajeva i postepeno se pomerajte ka korenu.

Svakodnevno korišćenje toplotnih alata

Toplotni alati mogu biti veoma praktični, ali njihova prečesta upotreba može da isuši i oslabi vlas. Posebno je problematično kada peglu ili figaro koristite na najvišoj temperaturi ili više puta prelazite preko istog pramena. To ne znači da morate potpuno da ih izbacite iz rutine. Mnogo je važnije da smanjite temperaturu kada je moguće, ne zadržavate uređaj dugo na jednom delu kose i pre stilizovanja koristite proizvod za zaštitu od toplote.

Svakodnevno nošenje čvrsto vezane kose

Visok, zategnut rep možda je najbrže rešenje kada želite da sklonite kosu sa lica, ali ako ga nosite svakog dana, može doprineti njenom lomljenju. Gumica stalno pritiska ista mesta, dok zategnuta kosa trpi dodatnu tenziju. Posebno obratite pažnju ako primećujete kratke polomljene vlasi upravo na mestu gde najčešće stavljate gumicu. Povremeno pustite kosu, menjajte mesto vezivanja i birajte mekše gumice koje neće snažno stezati vlas.

Kosa nakon pranja ne voli grubo trljanje

Kada kosu uvijate u peškir, snažno trljate ili pokušavate da je brzo osušite, stvarate dodatno trenje koje može da doprinese oštećenju vlasi. Umesto toga, višak vode nežno istisnite rukama, a zatim kosu tapkanjem prosušite mekanim peškirom. Nema potrebe da je trljate sve dok ne bude potpuno suva. Ako koristite fen, držite ga na umerenoj temperaturi i nemojte ga predugo usmeravati direktno na jedno mesto.

Zanemarujete regeneraciju

Ako kosu često farbate, blajhate ili stilizujete toplotom, potrebno joj je više nege. Šampon čisti kosu, ali regenerator pomaže da se ona lakše raščešlja i da se smanji trenje između vlasi. Maska za kosu može biti koristan dodatak rutini, naročito kada su krajevi suvi i skloni mršenju. Ipak, važno je imati realna očekivanja od preparata. Jednom kada se vlas ispuca, ne postoji proizvod koji može trajno da je „zalepi“ i vrati u prvobitno stanje. Preparati mogu privremeno poboljšati izgled i osećaj kose, dok je šišanje način da se oštećeni krajevi uklone.

Zajecaronline/24sedam/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!