U 10 časova Zaječar najtopliji sa 19 stepeni

U Srbiji je u 10 časova najhladnije na Staroj planini, gde je izmerena temperatura od 4 stepena Celzijusa, a najtoplije je u Zaječaru, gde je 19 stepeni.

Kako pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u Beogradu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Kruševcu i Kuršumliji je 16 stepeni, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Temperatura u Valjevu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Somboru i Loznici iznosi 18 stepeni.

Na Kopaoniku je temperatura 6 stepeni Celzijusa, a na Zlatiboru 10 stepeni.

Prema prognozi RHMZ-a, danas će u Srbiji biti hladno i pretežno vedro, sa najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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