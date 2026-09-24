Plansko isključenje struje 25. septembra u Zaječaru

Usled radova na unapređenju kvaliteta snabdevanja električnom energijom, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu, doći će do privremenog isključenja struje.

U petak, 25. septembra, bez električne energije biće u Zaječaru ulica Hajduk Veljkova (od broja 1 do broja 36) i ulica Prote Mateje u periodu od 8 do 15 časova.

Od 9 do 11 časova, bez struje će biti gornji deo Crvene Armije (od broja 1 do broja 42), Bačka, Novice Popovića.

U periodu od 11 i 30 do 13 i 30 časova, bez električne energije biće ulice Plavska, Šavnička, S. Penezića, Drvarska kao i gornji deo Šljivarskog puta.

Zajecaronline/N.S.

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