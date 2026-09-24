Globalna energetska kriza: Vlada Srbije pušta na tržište 5.000 tona evro-dizela iz obaveznih rezervi

Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Ðedović Handanović izjavila je da je Vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala danas puštanje 5.000 tona dizela iz obaveznih rezervi.

“Kao što smo i obećali – država preduzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice ove globalne energetske krize, kao što nisu ni do sada. Zato smo odlučili da deo zaliha evro-dizela od oko 5.000 tona iz državnih rezervi pustimo ma tržište”, navela je Ðedović Handanović.

Podsetila je da se očekuje veoma visoka potrošnja u oktobru, od oko 205.000 tona. Dodala je da su kompanije prestale da uvoze zbog visokih troškova dizela na tržištu. A koji je posledica globalnih sukoba i poremećaja, dok su zbog niskog vodostaja Dunava logistički troškovi visoki.

“I zato smo reagovali u najkraćem mogućem roku. Očekujemo da se ugovori sa kompanijama potpišu u narednih dan, dva i da krene povlačenje”, rekla je ministarka.

Kako je navedeno u saopštenju ministarstva, Đedović Handanović je istakla i da će zalihe, uprkos ovom puštanju, u državnim skladištima ostati na visokom nivou. Jer, kako je navela, država je na vreme planirala i punila svoja skladišta, te da su se rezerve naftnih derivata udvostručile od 2022. godine.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.