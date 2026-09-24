Evo zašto Sokobanja više neće imati status turističkog mesta prve kategorije

Nakon što je istekao rok važenja Rešenja o kategorizaciji turističkog mesta Sokobanja, kojim je Sokobanja imala status turističkog mesta prve kategorije, Opština Sokobanja, i ako je podnela Zahtev za kategorizacija turističkog mesta, odlučila je da odustane od istog.

Ova odluka doneta je nakon više sastanaka predstavnika lokalne samouprave, Turističke organizacije Sokobanja sa stanodavcima i hotelijerima, na kojima je ukazano na potrebu smanjenja fiskalnog opterećenja, odnosno poreza i boravišne takse. Opština Sokobanja prepoznala je ove zahteve i odlučila da izađe u susret lokalnim pružaocima usluga smeštaja. Sa ciljem da im se olakša poslovanje i omoguće povoljniji uslovi za rad.

Promenom statusa turističkog mesta, godišnji iznos boravišne takse za fizička lica po individualnom ležaju biće smanjen sa dosadašnjih 3.300,00 dinara na 1.300,00 dinara.

Pored smanjenja boravišne takse, biće smanjene i poreske obaveze pružalaca usluga smeštaja, i to za oko 50 odsto.

Na ovaj način Opština Sokobanja nastoji da pruži konkretnu podršku lokalnim ugostiteljima, stanodavcima i hotelijerima, smanji njihovo finansijsko opterećenje i doprinese stvaranju povoljnijih uslova za poslovanje i razvoj turističke delatnosti.

Iz Opštine Sokobanja ističu da promena kategorije turističkog mesta ne znači da Sokobanja ne ispunjava turističke kriterijume. Takođe ni da je izgubila značaj jedne od vodećih turističkih destinacija u Srbiji. Reč je o administrativnoj odluci donetoj u okolnostima u kojima je prioritet dat zahtevima ugostitelja za smanjenje finansijskih obaveza.

Zajecaronline/Opština Sokobanja/N.S.

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