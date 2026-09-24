Obrasci ponašanja koji otkrivaju da je neko toksična osoba

Toksičnu osobu najpre možete prepoznati tako što, nakon razgovora sa njom, možete osetiti iscrpljenost, krivicu i nelagodnost. Možda ne možete da objasnite zašto, ali tokom razgovora počinjete da primećujete sitnice koje vam privlače pažnju.

Uporno preuzima reč, a razgovor stalno vraća na sebe

Ako neko uporno preuzima glavnu reč, prekida vas ili razgovor stalno vraća na sebe, moguće je da ne pokazuje dovoljno interesovanja za ono što govorite. Povremeno upadanje u reč može se dogoditi svakome, ali ako se isto ponašanje stalno ponavlja, vredi ga primetiti.

Reaguje na neslaganje

Mnogo toga se vidi kada osobi kažete da imate drugačije mišljenje. Način na koji neko prihvata kritiku može biti dobar pokazatelj emocionalne zrelosti. Osobe koje odmah postaju defanzivne, ljute se ili pokušavaju da prebace krivicu na druge često teško prihvataju odgovornost za sopstvene postupke. Nasuprot tome, ljudi koji saslušaju sagovornika, postavljaju pitanja i spremni su da razmisle o drugačijem mišljenju uglavnom lakše grade kvalitetne međuljudske odnose.

Govor tela otkriva ono što reči kriju

Neverbalna komunikacija neretko govori više od samih reči. Izbegavanje kontakta očima, ukočen stav, prekrštene ruke ili nagli, nervozni pokreti mogu ukazivati na nelagodnost, nesigurnost ili pokušaj prikrivanja emocija. Ipak, važno je imati na umu da govor tela treba posmatrati u kontekstu, jer pojedinačni gestovi ne znače automatski da je osoba toksična.

Nemojte odmah da donosite zaključak

ako prvi utisak može biti koristan, on ne predstavlja konačnu procenu nečijeg karaktera. Stidljive osobe mogu delovati rezervisano, dok ljudi pod stresom često ostavljaju utisak nervoze ili hladnoće. Zato psiholozi savetuju da pažljivo posmatrate kako se neko ponaša kroz više susreta.

Tek doslednost u ponašanju, odnos prema drugima i sposobnost da pokaže poštovanje i empatiju mogu dati realnu sliku o tome da li je osoba zaista toksična ili je prvi utisak bio pogrešan.

Zajecaronline/24 sedam/N.S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

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