Poraz Srbije na domaćem terenu: Fudbaleri Grčke do pobede stigli u 90+5. minutu

Fudbaleri Srbije poraženi su sinoć u Beogradu od selekcije Grčke rezultatom 2:1 (0:1) u utakmici prvog kola grupe A2 Lige nacija.

Srbija je povela u 4. minutu, a u strelce se upisao Andrija Živković. Grčka je izjednačila golom Hristosa Colisa u 74. minutu.

Fudbaleri Grčke su do pobede stigli pogotkom Tasosa Duvikasa u 90+5. minutu.

Utakmica je odigrana na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu pred oko 4.000 navijača.

Fudbaleri Srbije će u nedelju od 18 časova u Beogradu dočekati Holandiju, dok će Grčka od 20.45 sati gostovati selekciji Nemačke u Augsburgu.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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