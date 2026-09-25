Dnevni horoskop za petak, 25. septembar: Nekome stiže veliki novac, a nekome susret koji menja sve
Ovan
Pred vama je dan pun energije i novih prilika. Na poslu možete dobiti ponudu koju ne treba olako odbaciti. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor.
Bik
Jedna vest menja vaše planove. Na emotivnom planu konačno ćete dobiti odgovor koji ste dugo čekali.
Blizanci
Očekuje vas susret koji može probuditi stare emocije. Na poslu budite pažljivi kome poveravate svoje planove.
Rak
Dan vam donosi olakšanje i rešavanje problema koji vas dugo muči. Partner će vam pružiti važnu podršku.
Dnevni horoskop za petak, 25. septembar: Nekome stiže veliki novac, a nekome susret koji menja sve
Lav
Lavovi mogu biti glavne zvezde dana. Vaš trud će neko konačno primetiti, a moguće je i finansijsko iznenađenje.
Devica
Nešto što ste planirali menja se u poslednjem trenutku. Ipak, ishod može biti mnogo bolji nego što očekujete.
Vaga
Pred vama je zanimljiv dan. Stiže poruka ili poziv koji može pokrenuti događaje kojima se niste nadali.
Škorpija
Intuicija vam govori više nego reči. Ne otkrivajte svima svoje planove i sačekajte pravi trenutak za važan potez.
Strelac
Stiže vest koju ste dugo čekali. Na emotivnom planu očekuje vas susret koji može promeniti vaše raspoloženje.
Jarac
Finansijska situacija počinje da se popravlja. U ljubavi ne krijte osećanja jer bi iskrenost mogla mnogo toga da promeni.
Vodolija
Jedan neočekivan događaj menja vaše planove. Ne brinite unapred – promena može doneti upravo ono što vam je potrebno.
Ribe
Ribe očekuje emotivan dan. Moguće je da ćete se susresti sa osobom iz prošlosti ili čuti vest koja budi uspomene.
Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.
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