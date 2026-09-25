U Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar, tokom proteklog dana, obavljena su 40 pregleda

Tokom proteklog dana, odnosno u četvrtak 24. septembra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljena su 40 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 20 puta, od toga 12 intervencija bilo je u službi, dok je 8 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 139 školske dece i 82 predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 14 pregleda.

U zaječarskom porodilištu tokom ovog dana nije rođeno nijedno dete.

Nije bilo saobraćajnih nezgoda, niti povređenih u vanrednim događajima.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija, zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, i sa pogoršanjem opstruktivnih bolesti.



Zajecaronline/N.S.

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