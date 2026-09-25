Zbog održavanja manifestacije „Bašta Balkana” obustava saobraćaja 26. i 27. septembra u Velikom Izvoru

Saobraćaj će biti privremeno obustavljen za sve vrste vozila u Velikom Izvoru, u delu ulice Nikole Pašića do Doma kulture za zbog održavanja manifestacije „Bašta Balkana”.

Privremena obustava važiće 26. septembra u periodu od 9 do 20 časova i 27. septembra u periodu od 11 do 18 časova.

U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeriti okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima.

Zajecaronline/N.S.

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