Oglasila se Pošta: Krajnji rok za podizanje 6.000 dinara nije danas, nema potrebe za gužvom

Pošta Srbije je saopštila da danas nije krajnji rok za podizanje naknade od 6.000 dinara za građane. Već da je 25. septembar poslednji dan isplate i da nema potrebe za stvaranjem gužvi na šalterima.

Građani koji sredstva ne podignu do kraja dana moći će da ih podignu i naknadno, u skladu sa rokovima predviđenim za isplatu, navodi se u saopštenju Pošte Srbije.

Građani koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor imaju rok od godinu dana od datuma uplate. Dok nosioci prava iz Akcionarskog fonda nemaju vremensko ograničenje za podizanje novca.

Nema razloga za stvaranje gužvi na šalterima, niti potrebe da građani novac podižu isključivo do 25. septembra, navode iz Pošte Srbije.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.