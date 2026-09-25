Nepromenjene cene goriva u narednih sedam dana

Cene evrodizela i benzina biće nepromenjene u narednih sedam dana.

Litar dizela će koštati 236 dinara, a benzina (BMB 95) 207 dinara, saznaje Tanjug.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

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