Ubistvo iz nehata u Knjaževcu: Maloletnik usmrtio muškarca

Više javno tužilaštvo u Zaječaru dostavilo je Višem sudu u Zaječaru zahtev za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku osumnjičenom za nehatno lišenje života LJ. P. iz Knjaževca.

Kako je saopšteno iz tog suda, tužilaštvo je predložilo sudu određivanje pritvora maloletniku, o čemu će odlučivati sudija za maloletnike Višeg suda u Zaječaru.

U saopštenju je navedeno da je oštećeni sada pokojni LJ.P. bio punoletno lice.

Pojedini mediji navode da je maloletnik udario muškarca, koji je pao na pločnik i nastradao.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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