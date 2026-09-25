Kako naučiti dete da bude samostalno i odgovorno?

Odgovornost se gradi kroz male svakodnevne obaveze, jasna pravila i prilike da dete samo donosi odluke i vidi njihove posledice. Roditelji često žele da zaštite dete od grešaka, ali to može imati suprotan efekat. Dete kome se dozvoljava da postepeno preuzima odgovornost uči da može da se osloni na sebe, ali i da njegovi postupci imaju posledice.

Već od najranijeg uzrasta dajte mu male zadatke

Dete ne mora da radi velike stvari da bi počelo da razvija odgovornost. Već od najranijeg uzrasta može da ima male zadatke – da skloni igračke, stavi prljavu odeću na predviđeno mesto, pripremi ranac ili pomogne oko postavljanja stola. Važno je da roditelj ne preuzima odmah zadatak kada dete nešto uradi sporije ili nespretno. Ako mu stalno govorimo „pusti, ja ću“, ono neće dobiti priliku da razvije osećaj da je sposobno da se samo pobrine za svoje obaveze.

Kako dete raste, tako mogu da rastu i njegovi zadaci. Ono što je u jednom uzrastu bilo spremanje igračaka, kasnije može postati briga o školskim obavezama, sopstvenim stvarima ili jednostavnim kućnim poslovima.

Dozvolite mu da oseti posledice svojih odluka

Ako zaboravi da pripremi stvari za školu, roditelj ne mora svaki put da trči za njim i pakuje ranac. Ako odloži domaći zadatak do poslednjeg trenutka, nije korisno da roditelj umesto njega rešava problem. To ne znači da dete treba pustiti da se samo suočava sa ozbiljnim problemima. Poenta je da kroz bezbedne i primerene situacije shvati da izbori imaju posledice i da neke obaveze niko drugi ne može da uradi umesto njega.

Roditelj može da pomogne razgovorom i podsetnikom, ali ne mora automatski da rešava svaku situaciju.

Korisno je da postepeno uči da ne odustaje čim mu postane dosadno ili teško

Ako započne slaganje igračaka, crtanje, školski projekat ili neku drugu aktivnost, korisno je da postepeno uči da ne odustaje čim mu postane dosadno ili teško. Naravno, to ne znači da mora da završi baš svaku aktivnost koju je ikada započelo, već da razume vrednost istrajnosti.

Roditelji mogu da pomognu tako što će velike zadatke podeliti na manje korake. Umesto „Sredi celu sobu“, detetu možete reći da prvo skloni igračke, zatim složi knjige i na kraju odloži odeću.

Tako obaveza postaje jednostavnija, a dete dobija osećaj da je svojim trudom uspelo da završi nešto što mu je na početku delovalo teško.

Zajecaronline/24 sedam/N.S.

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