Svetski dan srca: Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar organizuje akciju za zdravije srce

„Bolest srca može biti neprimetna: Uhvati ritam srca! Ne propusti nijedan otkucaj!“

Povodom obeležavanja Svetskog dana srca, 29. septembra, Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar, u saradnji sa ZC Zaječar i Crvenim krstom u Zaječaru, organizovaće akciju posvećenu očuvanju i unapređenju zdravlja srca i krvnih sudova.

Tokom akcije, svi zainteresovani građani imaće priliku da izmere krvni pritisak i provere nivo šećera u krvi. Takođe će moći da dobiju stručne savete u Savetovalištu za pravilnu ishranu i Savetovalištu za odvikavanje od pušenja.

Posetioci će moći i da razgovaraju sa zdravstvenim radnicima o faktorima rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti i mogućnostima prevenci, ujedno i da dobiju zdravstveno-promotivni materijal sa savetima za očuvanje zdravlja srca i krvnih sudova. Kao i informacije o drugim uslugama koje građani mogu ostvariti u okviru rada Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar.

Akcija će biti održana u sali Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar, 29. septembra, u periodu od 10 do 12 časova.

Zajecaronline/N.S.

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