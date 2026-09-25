Katastri u Boru, Majdanpeku, Boljevcu i Donjem Milanovcu neće raditi sa građanima do 7. oktobra

Katastarske službe u Boru, Majdanpeku, Boljevcu i Donjem Milanovcu dobiće novi IT sistem. Zbog uvođenja novog sistema, do 7. oktobra neće raditi sa građanima, saopšteno je iz Republičkog geodetskog zavoda.

Kako je navedeno, građanima će ova promena omogućiti brže rešavanje zahteva koje upućuju katastru.

Uvođenje novog IT sistema omogućava ravnomernu raspodelu radnih zadataka, pa će službenici katastra jedne službe moći da rade na predmetima iz bilo kog drugog mesta u Srbiji.

Novi informacioni sistem u katastrima uvodi se kroz projekat ”Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji”, u kome su do sada već sprovedene dve faze.

Realizuje se uz podršku Svetske banke, navodi se u saopštenju.

Treća faza prelaska na novi sistem sprovodi se postepeno, po gradovima, kako bi ekspertski timovi obezbedili nesmetan prelaz sa starog na novi sistem i pouzdan prenos podataka iz lokalnih u centralnu bazu. Taj proces je do sada obuhvatio preko 90 katastara u Srbiji i uspešno se nastavlja.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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