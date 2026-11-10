Izdat nalog za hapšenje vlasnika Milenijum tima: Stojan Vujko i Ivan Bošnjak zbog gradnje bez dozvole na mestu hotela „Jugoslavija“

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je izričit pisani nalog policiji za pronalaženje i hapšenje Stojana Vujka i Ivana Bošnjaka, odgovornih lica privrednog društva „Millennium Team“ d.o.o., kao i Andreja Đulića, odgovornog lica privrednog društva „Danube Riverside“ d.o.o.

Nalog je izdat zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo građenje bez građevinske dozvole (član 219a Krivičnog zakonika).

Povod je izvođenje građevinskih radova na lokaciji nekadašnjeg hotela „Jugoslavija“ u Beogradu (Zemun), za koje ne postoji odgovarajuća građevinska dozvola.

Tužilaštvo je prethodno pokrenulo istražni postupak, u okviru kojeg je, po nalogu tužilaštva, nadležna građevinska inspekcija izašla na lice mesta radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti.

Prikupljena je sva neophodna dokumentacija za dalje postupanje.

Lica protiv kojih je izdat nalog danas su u prostorijama policijske stanice predočila da su Višem javnom tužilaštvu u Beogradu podnela zahteve za izuzeće glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, postupajućeg javnog tužioca, kao i dva veštaka angažovana u predmetu.

O podnošenju tih zahteva Više javno tužilaštvo nije obavestilo Treće osnovno javno tužilaštvo.

Imajući u vidu hitnost postupka i zakonske rokove, Treće osnovno javno tužilaštvo pozvalo je Više javno tužilaštvo da bez odlaganja postupi po podnetim zahtevima i donese odluku, kako bi se obezbedilo nesmetano dalje postupanje.

Podsetimo, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture danas (10. novembra) odbacilo je zahtev kompanije „Danube Riverside“ (u vezi sa Milenijum timom) za izdavanje građevinske dozvole za faznu izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa sa podzemnom garažom na katastarskoj parceli 2442 u KO Zemun – na mestu nekadašnjeg hotela „Jugoslavija“.

Predviđena je izgradnja devetospratnog hotela sa komercijalnim sadržajima.

Ministarstvo je utvrdilo da nisu ispunjeni formalni uslovi i navelo 28 stavki sa nedostacima, uglavnom u vezi sa nepotpunom ili neusaglašenom dokumentacijom.

Zajecaronline/nova/J.V.

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