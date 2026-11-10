Italijansko tužilaštvo pokrenulo postupak protiv Amazona zbog prodaje kineske robe

Italijanski tržišni regulator je saopštio da je pokrenuo istragu protiv Amazona zbog moguće zloupotrebe dominantnog položaja u internet trgovini i logističkim uslugama.

Naime, sumnja se da je pet kompanija američkog giganta u elektronskoj trgovini odobravalo preferencijalni tretman na svojim platformama pod uslovom da se pretplate na njihove logističke usluge, saopštili su italijanski regulatori, a prenosi Reuters.

– Takve prakse bi omogućile Amazonu da se nepravedno okoristi od svog dominantnog položaja u segmentu platformi za internetsku trgovinu, s ciljem da znatno ograniči konkurenciju – poručili su regulatori.

Italijansko tužilaštvo pokrenulo postupak protiv Amazona zbog prodaje kineske robe

Takvi postupci bi na kraju naštetili potrošačima, dodaju regulatori, i poručuju da će istraga vjerovatno trajati godinu dana.

Italijanska istraga nadovezuje se na istrage regulatora u Japanu, Francuskoj, Austriji i Evropskoj komisiji, s fokusom na poslovnu praksu Amazona i drugih tehnoloških divova, kao što su Google, Apple i Facebook.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.