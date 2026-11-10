BIRODI traži razrešenje Stevice Smederevca: Sumnja na zloupotrebu REM-a i pritisak na civilno društvo

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) pozvao je danas novi saziv Skupštine Srbije da razreši predsednika Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Stevicu Smederevca. Razlog su, kako navode, sumnje na nesavesno i nepravilno postupanje, prekoračenje ovlašćenja i ugrožavanje ugleda i nezavisnosti Regulatora.

Poziv dolazi nakon istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS). Prema njemu, REM je 19. oktobra podneo policiji prijavu radi otkrivanja izvora informacija o postupanju Stručne službe tog tela povodom prijave koju je BIRODI ranije podneo protiv televizije Euronews Srbija (Juronjuz Srbija).

CINS navodi da je prijava podneta bez potpisa ovlašćenog lica. A da ostali članovi Saveta REM-a i tadašnja direktorka Regulatora nisu bili obavešteni o njenom podnošenju. Smederevac je potvrdio da je bio upoznat sa prijavom i da je učestvovao u iniciranju njenog podnošenja. Nadležno tužilaštvo odbacilo je prijavu jer nije utvrdilo elemente krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti.

BIRODI postavlja pitanje ko je, po čijem nalogu i na osnovu kog zakonskog ovlašćenja koristio instituciju REM za pokretanje policijskog postupanja povodom informacija o radu samog Regulatora.

Organizacija smatra da je potrebno ispitati da li je reč o pokušaju institucionalnog pritiska na organizaciju civilnog društva koja koristi zakonsko pravo da podnosi prijave protiv elektronskih medija i javno kontroliše rad Regulatora.

U saopštenju se podseća na član 19. Zakona o elektronskim medijima. Član predviđa razrešenje člana Saveta u slučaju nesavesnog i nepravilnog rada, kao i delovanja kojim se ugrožavaju ugled, samostalnost i nezavisnost Regulatora.

Zajecaronline/N. S.

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