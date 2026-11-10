Gradonačelnica Užica podnela ostavku iz zdravstvenih razloga

Gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević podnela je ostavku na tu funkciju, saopšteno je danas iz Gradske uprave Užica. Odluku je donela zbog zdravstvenog stanja i potrebe da se u potpunosti posveti oporavku, nakon višegodišnjeg angažovanja na čelu grada.

Raković Radivojević bila je gradonačelnica u dva uzastopna mandata. Na čelo Užica došla je 2020. godine, kao prva žena na toj funkciji u istoriji grada, a za drugi mandat izabrana je u julu 2024. godine.

Podsetimo, u decembru prošle godine doživela je infarkt, bila hospitalizovana u Užicu, a zatim prebačena u Beograd na dalje lečenje. Oporavak i dalje traje, zbog čega je na posao dolazila povremeno.

Gradonačelnica Užica podnela ostavku iz zdravstvenih razloga

Za danas je zakazana sednica Skupštine grada na kojoj će ostavka biti konstatovana, a očekuje se i izbor novog gradonačelnika. Iz Grada Užica joj zahvaljuju na dosadašnjem radu i žele brz oporavak.

Zaječaronline/Grad Užice /Kurir

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.