Skandal oko zapošljavanja na RTS-u: Podneta krivična prijava protiv Jelene Karleuše i Manje Grčić
Dolazak Vukašina Katića na Radio-televiziju Srbije izazvao je veliku pažnju javnosti. A posebnu buru pokrenula je objava Jelene Karleuše. Ona je otkrila, da je lično molila donedavnu generalnu direktorku javnog servisa Manju Grčić da zaposli njenog prijatelja.
„Imam jednu molbu za tebe. Naravno uz veliko vraćanje usluge i revanš. A to je moj Vukašin. Vukašin Katić. On je moje dete. Znači mi ako možeš da mu daš šansu, sigurna sam da će ti pružiti 300 odsto. Svi imaju neku vezu, preko nekog su došli na taj konkurs, on je došao sam i ne zna da ti pišem poruku. Plašim se da ga ne buše tu itd. Ako bi moglo, bilo bi super i imaš veliki revanš od mene“, napisala je Karleuša u poruci upućenoj Manji Grčić.
Uz objavljenu prepisku, pevačica je iznela i niz detalja o odnosu sa Katićem, tvrdeći da mu je godinama pomagala, ali da ju je razočaralo to što u njegovom odgovoru na kritike nije bilo zahvalnosti prema njoj.
“Vukašin Katić je momak kog sam maloletnog zatekla na mojoj terasi, na koju je neovlašćeno ušao da se slika kao moj fan. Pružila sam mu ruku. Spavao je u mojoj kući, vozio je moja kola, hranila sam ga, oblačila, davala mu novac, vodila ga na putovanja, pomagala u svakom smislu. Molila za njega da mu ne daju otkaz na Pinku jer nije savesno obavljao posao, a onda i molila da ga zaposle na RTS-u. Najmanje što je morao je da napiše ‘Hvala’. Vukašine, sram te bilo. I tebe, i Miloša”, napisala je Jelena Karleuša.
Skandal oko zapošljavanja na RTS-u: Podneta krivična prijava protiv Jelene Karleuše i Manje Grčić
Radio-televizija Srbije raspisala je javni poziv za izbor novih TV lica 9. maja ove godine. Konkurs je bio namenjen zainteresovanima za rad na pozicijama TV spikera i voditelja. Bez obzira na godine i prethodno radno iskustvo, a rok za prijavu bio je 30. jun. Od kandidata se tražilo da dostave radnu biografiju i video-snimak u trajanju do 30 sekundi. U kojem bi objasnili zbog čega smatraju da su baš oni buduća TV lica RTS-a.
Interesovanje je bilo veliko. Kako je RTS objavio 5. avgusta, na konkurs su stigle 1.382 ispravne prijave, a 192 kandidata prošla su u drugi krug selekcije. Oni su potom bili pozvani na audio-vizuelno testiranje. U avgustu je RTS saopštio da je završena i druga faza selekcije, nakon koje su odabrani kandidati trebalo da razgovaraju sa komisijom.
Podsetimo, Manja Grčić je samo par dana nakon pobede Studentske liste na parlamentarnim izborima održanim 25. oktobra, dala ostavku na mestu generalnog direktora Radio-televizije Srbija. Pre podnošenja ostavke smenila je Bojanu Mlađenović sa mesta glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa i predložila da na to mesto dođe Borivoje Uskoković.
Skandal oko zapošljavanja na RTS-u: Podneta krivična prijava protiv Jelene Karleuše i Manje Grčić
„Odluku sam donela nakon pažljivog razmatranja okolnosti u kojima javni servis trenutno funkcioniše. Smatrajući da je u interesu institucije da se omogući nastavak njenog rada“, navela je Manja Grčić u obrazloženju ostavke i dodala da očekuje da Upravni odbor bez odlaganja preduzme sve potrebne radnje radi obezbeđivanja kontinuiteta rukovođenja i zakonite primopredaje dužnosti.
„Spremna sam da, u skladu sa zakonom, pružim svu potrebnu saradnju kako bi primopredaja bila sprovedena uredno i bez posledica po rad Radio-televizije Srbije“, navela je Manja Grčić koja je na funkciju generalnog direktora RTS-a stupila u februaru ove godine.
Udruženje građana Eko Straža podnelo je krivičnu prijavu Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv pevačice Jelene Karleuše. Takođe i protiv bivše generalne direktorke Radio-televizije Srbije (RTS) Manje Grčić.
Skandal oko zapošljavanja na RTS-u: Podneta krivična prijava protiv Jelene Karleuše i Manje Grčić
Povod za prijavu je prepiska koju je Karleuša samoinicijativno objavila 9. novembra na društvenoj mreži X.
U porukama pevačica od tadašnje čelnice javnog servisa traži da „da šansu“ kandidatu na konkursu RTS-a Vukašinu Katiću. Uz obećanje „velikog vraćanja usluge i revanša“. U istoj komunikaciji navodi se i da „svi imaju neku vezu“.
Iz Eko Straže ističu da RTS finansiraju svi građani Srbije kroz pretplatu i budžet. Shodno tome zapošljavanje mora da se zasniva na znanju, stručnosti i strogom poštovanju uslova konkursa. A ne na privatnim kontaktima i razmeni usluga.
Prijavom se od tužilaštva traži da ispita da li u objavljenoj komunikaciji postoje elementi krivičnih dela davanja i primanja mita, trgovine uticajem i zloupotrebe službenog položaja. Udruženje je takođe predložilo da se pribavi celokupna prepiska između Karleuše i Grčić, kao i prateća dokumentacija sa spornog konkursa.
Skandal oko zapošljavanja na RTS-u: Podneta krivična prijava protiv Jelene Karleuše i Manje Grčić
Sindikat medijskih radnika (SMER) izrazio je danas protest zbog odluke rukovodstva Radio-televizije Srbije da u informativnu redakciju i emisiju „Druga kafa“ angažuje novinara-reportera Vukašina Katića.
Kao telo koje štiti profesionalni integritet, autorska prava i dostojanstvo novinara unutar Javnog servisa, smatramo da je ovakav kadrovski potez duboko štetan za ugled RTS-a. I da dodatno urušava ionako poljuljano poverenje građana koji ovaj servis finansiraju, navodi se u saopštenju.
Sindikat ističe da angažovanje televizijskih lica koja su u dosadašnjoj karijeri otvoreno kršila Kodeks novinara Srbije i služila kao instrumenti agresivne i pristrasne propagande na komercijalnim televizijama predstavlja uvredu za sve profesionalce u RTS-u.
“Novinari i medijski radnici unutar naše kuće decenijama grade karijere na principima objektivnosti. Dok se preko konkursa, čija se transparentnost sada opravdano dovodi u pitanje, u informativno-zabavni program uvode kadrovi poznati po etiketiranju građana i neprofesionalnom izveštavanju”, ukazuju iz sindikata.
Zajecaronline/Danas/N. S.
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