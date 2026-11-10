Skandal oko zapošljavanja na RTS-u: Podneta krivična prijava protiv Jelene Karleuše i Manje Grčić

Dolazak Vukašina Katića na Radio-televiziju Srbije izazvao je veliku pažnju javnosti. A posebnu buru pokrenula je objava Jelene Karleuše. Ona je otkrila, da je lično molila donedavnu generalnu direktorku javnog servisa Manju Grčić da zaposli njenog prijatelja.

„Imam jednu molbu za tebe. Naravno uz veliko vraćanje usluge i revanš. A to je moj Vukašin. Vukašin Katić. On je moje dete. Znači mi ako možeš da mu daš šansu, sigurna sam da će ti pružiti 300 odsto. Svi imaju neku vezu, preko nekog su došli na taj konkurs, on je došao sam i ne zna da ti pišem poruku. Plašim se da ga ne buše tu itd. Ako bi moglo, bilo bi super i imaš veliki revanš od mene“, napisala je Karleuša u poruci upućenoj Manji Grčić.

Uz objavljenu prepisku, pevačica je iznela i niz detalja o odnosu sa Katićem, tvrdeći da mu je godinama pomagala, ali da ju je razočaralo to što u njegovom odgovoru na kritike nije bilo zahvalnosti prema njoj.

“Vukašin Katić je momak kog sam maloletnog zatekla na mojoj terasi, na koju je neovlašćeno ušao da se slika kao moj fan. Pružila sam mu ruku. Spavao je u mojoj kući, vozio je moja kola, hranila sam ga, oblačila, davala mu novac, vodila ga na putovanja, pomagala u svakom smislu. Molila za njega da mu ne daju otkaz na Pinku jer nije savesno obavljao posao, a onda i molila da ga zaposle na RTS-u. Najmanje što je morao je da napiše ‘Hvala’. Vukašine, sram te bilo. I tebe, i Miloša”, napisala je Jelena Karleuša.

Skandal oko zapošljavanja na RTS-u: Podneta krivična prijava protiv Jelene Karleuše i Manje Grčić

Radio-televizija Srbije raspisala je javni poziv za izbor novih TV lica 9. maja ove godine. Konkurs je bio namenjen zainteresovanima za rad na pozicijama TV spikera i voditelja. Bez obzira na godine i prethodno radno iskustvo, a rok za prijavu bio je 30. jun. Od kandidata se tražilo da dostave radnu biografiju i video-snimak u trajanju do 30 sekundi. U kojem bi objasnili zbog čega smatraju da su baš oni buduća TV lica RTS-a.