Masovni lančani sudari u Bugarskoj: Učestvovalo 70 vozila, povređeno više od 50 ljudi

Više od 10 ljudi poginulo je u dva velika lančana sudara u kojima je učestvovalo više od vozila na auto-putu Trakija, izjavio je regionalni guverner Georgi Čalakov.

Gusta magla izazvala je sudare u kojima je, prema prvim informacijama, učestvovalo 70 vozila, a povređeno je više od 50 ljudi, prenela je novinska agencija BTA.

Jedanaest povređenih osoba primljeno je u bolnicu u Jambolu, a većina je u teškom stanju.

Prvi poziv hitnoj službi primljen je oko 7 i 10 časova po lokalnom vremenu. A ubrzo nakon toga usledila je prijava o drugom incidentu na istom putu, ali u suprotnom smeru.

Regionalni guverner je potvrdio da ima poginulih i opisao situaciju kao veoma tešku.

Diana Rusinova iz Evropskog centra za saobraćajne politike izjavila je da je ceo auto-put zatvoren i da je povređeno više od 50 ljudi.

Vojni avion “spartan” je na aerodromu u Burgasu i spreman je da pruži pomoć u transportu povređenih osoba, saopštilo je ranije Ministarstvo odbrane.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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